74 Neuinfektionen im Landkreis Bad Dürkheim, 54 in der Stadt Neustadt: Diese Zahlen hat die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag gemeldet. Neu betroffene Einrichtungen sind die Kita Haselmäuse in Haßloch, wo ein Mitglied des Personals positiv getestet wurde, während am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch und an der Grundschule Meckenheim ein Kind beziehungsweise zwei Kinder zusätzlich infiziert sind. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden seit Montag 125 weitere Fälle registriert.