Zigmal hat Corona ihn ausgebremst, doch jetzt gibt’s kein Halten mehr: Nach seinen Programmen „Cevapcici to go“ und „Voll integriert – aber mein Schutzengel hat Burnout“ legt Boris Stijelja, nach eigener Einschätzung „Deutschlands erfolgreichster kroatischer Comedian“, jetzt mit seinem dritten Solo nach. Das trägt den schönen Titel „Viagra hält die Blumen frisch“ und feiert am Freitag, 17. September, um 20 Uhr in der Deidesheimer Stadthalle Premiere.

Thematisch geht es um einige ziemlich spezielle Lebensweisheiten oder Eigenarten in Boris´ kroatischer Familie, aber natürlich auch um Deutschland und im Besonderen die Pfalz, die ja in mancher Hinsicht kaum weniger exotisch ist als seine südosteuropäische Heimat. Sogar, wie man Wasser zu Wein machen kann, will der Ludwigshafener Comedian vorführen. Weitere Vorstellungen gibt’s am Samstag, 18. September, um 16 und 20 Uhr sowie am Sonntag, 19. September, um 18 Uhr. Karten (für die Premiere 27,50 Euro, für die weiteren Termine 23,10 Euro) unter www.boulevard-deidesheim.de.