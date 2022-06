Ein 35-Jähriger muss in der kommenden Zeit auf dem Weg zur Arbeit auf seinen E-Scooter verzichten. Der Mann war laut Polizeibericht am Donnerstagmorgen um 7 Uhr in der Stangenbrunnengasse auf seinem Gefährt einer Streifenbesatzung aufgefallen. Die Beamten nahmen Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung war. Der Neustadter räumte ein, vor ein paar Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Der 35-Jährige musste daraufhin in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Da der Mann laut Polizei bereits wiederholt wegen ähnlichen Delikten in Zusammenhang mit seinem E-Scooter in Erscheinung getreten war, stellten die Beamten das Gefährt vorerst sicher. Den Weg zur Arbeit muss der Mann jetzt zu Fuß bewältigen.