Starker Cannabisgeruch schlug den Beamten einer Polizeistreife entgegen, als die Fahrerin eines Kia am Dienstagmittag die Fensterscheibe herunterließ. Die Polizisten hatten den Wagen in der Talstraße für eine Kontrolle gestoppt. Zwar stellte sich heraus, dass die Frau ohne Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, ihr 33 Jahre alter Beifahrer hatte jedoch nach Polizeiangaben einen Joint konsumiert. Während der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt . Nun kommt auf den Neustadter ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.