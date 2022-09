Das Deutsche Rotes Kreuz (DRK) ruft in Haßloch für 9. September, 15 bis 20.30 Uhr, zur Blutspende in der Ernst-Reuter-Schule auf. „In diesem Sommer ist die Versorgung mit Blutkonserven bundesweit kritisch“, teilt das DRK mit. Allein in NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland würden täglich bis zu 3500 Blutkonserven benötigt. Interessierte können unter www.blutspende.jetzt eine Blutspendezeit reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Es besteht die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (mindestens OP-Maske). Informationen und aktuellen Regelungen gibt es unter www.blutspendedienst-west.de/corona. Nach der Blutspende lädt das DRK zu einem Imbiss in die Schul-Mensa ein.