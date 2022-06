Vom 29. Juni bis 1. Juli werden vor der Leerung der Biotonnen Stichproben gezogen. Dadurch kann sich die Leerung laut Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) zeitlich um ein paar Stunden verschieben. Alle Gefäße würden aber am regulären Abfuhrtag geleert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der getrennt erfasste Bioabfall werde danach analysiert. Es geht darum, dass vor allem kein Plastik mehr im Bioabfall enthalten sein darf. Solche Kontrollen hatte der ESN angekündigt, als er im Herbst über die neuen Vorgaben informiert hatte. Proben werden laut Stadtentsorgung in unterschiedlichen Wohnvierteln entnommen. So sollen verlässliche Aussagen über die Zusammensetzung getroffen werden können. Insbesondere soll festgestellt werden, wie hoch der Anteil an Störstoffen, wie eben Kunststoff, aber auch Glas oder Windeln, ist. Anhand des Ergebnisses sollen, wie es weiter heißt, geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die Qualität des Bioabfalls zu erhöhen.

Kein Plastik mehr erlaubt

Je höher die Qualität, desto besser kann er kompostiert oder vergärt werden. Bislang schon war der Anteil an Störstoffen im Neustadter Biomüll nicht sehr hoch. Seit 2022 aber darf vor allem überhaupt kein Plastik mehr in der Tonne landen, auch nicht der bislang tolerierte Plastikbeutel Ecovio. Er ist zwar biologisch abbaubar. Aber: In Mikroplastik zerfallen, kann Plastik nicht mehr ausreichend aus dem fertigen Rohkompost gesiebt werden und kann aus ihm überall hin gelangen.