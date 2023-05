Bei den Bezirksmeisterschaften am Wochenende in Haßloch und Frankenthal starteten alle Athleten der Region gut in die Saison.

Pech hatte Sprinter Linus Valnion (TSG Deidesheim). Zu starker Rückenwind bei seinem Sieg über 100 Meter in 11,17 Sekunden verhinderte die offizielle Anerkennung als Norm für die Teilnahme der Deutschen U16-Meisterschaften. Über 80 Meter Hürden in 10,70 Sekunden war der Wind nicht so stark und die Norm damit erreicht. „Zudem gab es mit 5,60 Metern im Weitsprung die erforderliche Zusatznorm und Platz zwei“, meldet sein Trainer Sebastian Groß.

Auch Lothar Spilke (TV Gimmeldingen) berichtet von guten Erfolgen seiner kleinen Leistungsgruppe. Platz eins im Speerwurf ging mit 33,53 Metern an Gina Felden bei der U18, Rang zwei an Teamkollegin Nele Schmidt. „Felden hatte eine tolle Serie mit sechs Würfen über 30 Meter“, betonte Spilke. Zweite Plätze gab es für Kathrin Müller bei den Frauen und Franzsika Böger über 100 Meter U18. In Haßloch brillierten zudem die Werfer der TSG Neustadt, so gab es im Speerwurf in vier Altersklassen Platz eins (Simon Haag, Männer, Nico Engel U18, Constantin Rau U16, Eneas Zakner M12). Gold folgte im Kugelstoßen für Constantin und Julius Rau. In Frankenthal überzeugten die Sprinter und Springer. Patrick Frey (200 Meter und Hochsprung), Simon Haag (Weitsprung und Hochsprung), Till Saßmann (Sprint und Weitsprung) sowie die beiden Sprint-Staffeln M20 mit Julian Gärtner, Niklas Naumer, Frey und Saßmann holten Platz eins sowie U18 mit Silas Zakner, Constantin und Julius Rau sowie Ole Witthuhn.

Viele Bestleistungen

Für die TSG Haßloch sagt Trainer Kurt Büttler: „Es gab eine Überprüfung des Leistungsstandes mit vielen Bestleistungen und guten Platzierungen.“ So hagelte es Titel für Mike Adams (Dreisprung Männer), Lena Kleiber (Kugelstoßen Frauen), Lea Karasu (Speer U20), Sprint Staffel Männer (Mike Adams, Dennis Lux, Julian Wend, Daniel Bub), Frauen-Staffel ( mit Yasmin Karasu, Sophie Schmitt, Lena Kleiber, Lea Karasu), sowie Lea Karasu Weitsprung U20. Der LC Haßloch meldet Titel im Diskus Frauen mit Esther Sedlaczek, Speer U20 mit Moritz Märdian, Diskus M12 (Elias Bauer), W 12 (Hannah Klein). Bei den Läufern und Springern holten Gold: Michael Rohe (200 Meter Männer), Antonia Katz (100 Meter Frauen), Viktoria Milchin (Hochsprung), Ali-Ouro-Bossi Aschraf (300 Meter M15), Christian Stengl, Max Sellmeier (800 Meter M14/M15), Morutz Kieper (Weitsprung M12) sowie Jule Löwer (Hürden W12).