Mutterstadt. Bei den Bezirksmehrkampfmeisterschaften am Samstag in Mutterstadt waren die jungen Athleten bei hohen Temperaturen starken Belastungen ausgesetzt.

Dennoch gab es einige Medaillen für die Teams der Region. Im Vierkampf der M15 siegte Constantin Rau (TSG Neustadt). Eine neue Bestweite im Kugelstoßen auf 12,25 Meter brachte ihm viele Punkte, damit kompensierte Rau auch die Probleme im Hochsprung. „Er kam mit dem Anlauf nicht zurecht und überquerte nur 1,51 Meter“, informierte Trainerin Gabi Geiger. Der Weitsprung folgte unmittelbar danach, den Teilnehmern fehlte es also an einer kleinen Erholungspause. Dann folgte auch relativ schnell der 100-Meter-Sprint. Constantin Rau belegte Platz eins, Rang zwei ging an Julian Gärtner, Ole Witthuhn belegte Rang vier (beide ebenfalls TSG Neustadt), Lucas Flarman (TSG Deidesheim) wurde Fünfter.

Sofia Lopez-Moritz, Mannschaftskollegin Flarmans, belegte bei den W14 Rang zwei. Bei den M13 landeten zwei Athleten des LC Haßloch, Moritz Kieper und Paul Meyer auf Platz zwei und drei. Im Dreikampf der W12 siegte Isabell Brengel (LCH).