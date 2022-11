Ein 66 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.20 Uhr an der Kreuzung Spitalbachstraße/Adolf-Kolping-Straße schwer verletzt worden. Laut Polizei missachtete ein 44 Jahre alter Autofahrer, der nach rechts in die Adolf-Kolping-Straße abbiegen wollte, die Vorfahrt des von links kommenden Fahrradfahrers. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Da er keinen Helm trug, zog er sich schwere Verletzung am Kopf zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten zudem Alkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Ein Test ergab 2,02 Promille. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1500 Euro. Den Unfall nimmt die Polizei zum Anlass für einen Appell, beim Radfahren immer einen Helm zu tragen: „Rund 80 Prozent der schweren Hirnverletzungen lassen sich dadurch vermeiden.“ Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.ich-trag-helm.de.