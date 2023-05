Ein betrunkener Autofahrer hat in Neidenfels einen Schaden in Höhe von 3200 Euro angerichtet. Laut Polizei verlor der Mann am Samstag kurz vor Mitternacht in der Staatsstraße die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen prallte gegen ein dort aufgestelltes Baustellenschild. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.