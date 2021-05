Was machen Kreative, wenn sie nicht kreativ sein dürfen? Sie überführen zum Beispiel, weil sie fremdsprachgewandt sind und Geld brauchen, Kleinlaster von Frankreich nach Deutschland. So wie der Hambacher Bernhard Weller, bestens bekannt als Friedel Spitz vom Pfälzer Comedy-Duo „Spitz & Stumpf“. Hier berichtet er in einem Gastbeitrag für die RHEINPFALZ von einem grenzüberschreitenden Abenteuer im Corona- Lockdown.

Mein erster Arbeitstag im neuen Job! Ich sitze bequem im ICE auf dem Weg nach Frankreich. Mitten im Lockdown mit drastischen Reisebeschränkungen fliege ich mit 300 Kilometern pro Stunde Richtung Paris.

Gerade jetzt in der dunkelsten Zeit des Jahres mal rauskommen aus dem Gewohnten und dabei noch ein paar Euro verdienen, um die finanzielle Lage des Künstlers im Berufsverbot abzufedern. Und natürlich der kleine Hauch von Abenteuer, verbunden mit der Möglichkeit mein Französisch wieder aufzupolieren. Von daher kam mir das Jobangebot gerade recht.

Mein Fahrziel ist irgendein namenloses Industriegebiet in Nordfrankreich. Dort soll ich bei einem Autohändler einen Kleinlaster übernehmen. Ich überführe ihn nach Deutschland, wo er weiterverkauft wird.

Kaum drei Stunden später wirft mich der Zug von einer zur anderen Seite, Weichen über Weichen bei der Einfahrt in den Bahnhof Paris-Ost. Dann der übliche Bahnhofswechsel zur Gare du Nord, zum Glück oberirdisch zu Fuß, nur einen knappen Kilometer Gehzeit. Vorbei an den stilvollen Häusern der Boulevards, Baugerüste, Presslufthämmer, hastende Personen auf dem Weg zur Arbeit, jugendliche Bettler, die dir den Kaffeebecher entgegenstrecken, verrammelte Kaffees, die Läden geschlossen bis auf Döner Kebab und Boulangerie, Müll allerorts in jedem Winkel, und dennoch bricht im Kopf das Bild auf, und dahinter entfaltet sich kurz der Mythos des Paris der Träume und des Savoir-vivre. Realität, die wir wahrnehmen, ist eben die Realität, die wir konstruieren. Würde ich jetzt das Handy zücken und einen Freund anrufen: „Hey, ich stehe gerade mitten in Paris!“ Ich würde am anderen Ende einen Sehnsuchtsseufzer hören, der nichts mit dem Bild von Müll, Lärm und Elend vor Ort zu tun hat.

Auf dem Weg in die Provinz werden bei jedem Umsteigen die Züge langsamer, schmutziger, lauter, wackliger: Die Schienen lassen kein Schreiben mehr zu. Die Tasten des Tablets entfliehen dem Finger wie Kaninchen einem herabstoßenden Habicht.

Der von mir vorbestellte Taxifahrer erwartet mich am Zielbahnhof, und endlich beginnt der Plausch in der Fremdsprache. Es stellt sich heraus, dass er die Pfalz gut kennt von Kurierfahrten. Er ist der einzige Taxifahrer der Gegend, der wenigstens Englisch spricht. Und das in Zeiten von Europa!

Der Fahrer lässt mich am Werkstor des Autohandels heraus, und ich gehe zielstrebig auf das Pförtnerhäuschen zu, die notwendigen Papiere zur Hand. Der Pförtner schiebt missmutig das kleine Fensterchen auf. Er blättert die Papiere durch und kaut auf seiner Zigarette herum. Ohne den Mund aufzumachen, quält er zwischen den Lippen das zerquetschte Wort „Rendezvous?“ hervor. Ich denke: „Steht da was Falsches in den Papieren? Ein Rendezvous? Etwa mit dem da?“

Ich schaue verständnislos. Aus der Gauloises-Klemme meines Gegenübers kommt unverändert unverständlich: „Wenn du zum Arzt gehst, brauchst du ein Rendezvous! Und so ist es hier auch!“ Er zeigt wortlos auf ein laminiertes Schild: „Zur Abholung von Fahrzeugen ist es unerlässlich, 24 Stunden vor der Abholung einen Termin unter der folgenden E-Mail-Adresse auszumachen!“ Er schaut mich wieder herausfordernd an: „Rendezvous?“ Ich versichere ihm, mein „Patron“ habe sicherlich alles Notwendige in die Wege geleitet.

Er runzelt die Stirn, nimmt sein Handy, tippt eine Nummer und telefoniert. Schließlich gibt er mir wortlos das Telefon. Der Mann im Büro am anderen Ende versichert mir, dass man nicht so einfach am Tor erscheinen könne ohne Rendezvous. Ich entschuldige mich mehrmals für mein Unwissen und meine Verwegenheit, einfach so in die Arbeitsabläufe hereinzuplatzen. Schließlich endet der Sermon mit dem erlösenden Satz: „On va se débrouiller!“ Was so viel heißt wie: „Nun ja, irgendwie werden wir es schon hinkriegen!“

Ich gebe dem Pförtner das Telefon zurück. Jetzt müsse ich warten, so seine Direktive. Ich verziehe mich vor dem riesigen Firmenparkplatz in eine möglichst geschützte Ecke – die Temperaturen liegen bei null Grad! –. und endlich, die Füße sind eiskalt, die Beine schlottern, kommt ein Transporter auf das Tor zu, der Wagen hält, die Fahrerin springt heraus, wendet sich an mich mit den Worten: „Also die Batterie ist ein wenig schwach, einfach mal hundert Kilometer fahren, dann lädt sie sich. Bonne Route!“ Ich sage: „Noch irgendetwas? Gibt’s einen Zweitschlüssel, zusätzliche Papiere oder so!“ Sie zuckt mit den Schultern: „Keine Ahnung, ohne Rendezvous geht es nicht besser!“ Sie dreht sich um, und der Portier qualmt mir laut die Anweisung entgegen: „Schnell wegfahren hier, der Tiefladen muss durch!“

Ich steige ein, knalle die Tür, gebe Gas, und lasse langsam die Kupplung kommen in Gedanken an die Batterie, die „très faible“ ist. Also die Karre bloß nicht abwürgen! Nach den ersten Kilometern fällt mir auf, der Tank ist fast leer. An der Autobahn-Auffahrt hängt ein Hinweisschild: „Nächste Tankstelle nach 69 Kilometern!“ Ich frage mich: „Mit fast leerem Tank auf die Autobahn?“ Nein, im Kreisverkehr weiter, nächste Ausfahrt, Gewerbegebiet, erst mal anhalten und überlegen. Wenden auf dem Parkplatz, hinten ein Bordstein, beim Rückwärtsfahren zu wenig Gas, abgewürgt!

Total-Stromausfall! Wagen im Koma! Der elektronische Schlüssel lässt sich nicht mal mehr ins Zündschloss stecken. Nach kurzer Panikattacke rufe ich den Händler an, werde weiterverbunden zum bekannten Büroangestellten: „Ja, wenn Sie den Wagen gleich abwürgen! Klar, dass die Batterie noch keine Power hat! Wo stehen sie denn!“ Ich beschreibe das Gewerbegebiet, worauf er bemerkt: „Gehen sie um die Kurve, die Straße entlang, dann sehen sie ein Gebäude mit vielen LKWs davor. Die können Ihnen helfen, au revoir!“

Schlotternd an allen Gliedern lasse ich den Wagen unabgeschlossen zurück – ohne Batterie geht gar nichts! – und mache mich auf den Weg. Ich finde das Gelände, gehe auf den Werkhof, an die Rezeption, eine Büroangestellte hört sich mein Problem an und schickt mich in die Halle.

In der Halle stehen mehrere LKWs zur Reparatur und aus dem allgegenwärtigen miserabel beleuchteten Grau von Halle und Fahrzeugen, dem zusammenhängenden Firnis des Überzugs aus grauem Motorenöl auf allen Gegenständen schält sich der ebenso graue Schatten eines Mannes, der seine grauen Hände an einem grauen Lappen abwischt. Hinter grauen Augenbrauen in grauem Gesicht unter grauem Haar taucht ein etwas helleres Augenpaar mit fragendem Blick auf. Ich schildere ihm mein Problem, da kommt sein Kollege um die Ecke, etwa 20 Jahre jünger aber ebenso grau. Sie verständigen sich.

Der Jüngere bedeutet mir mitzukommen. Wir gehen aufs Gelände und steigen, bewaffnet mit einer Starterbatterie – grau! – in einen Lieferwagen. Der Jüngere nimmt für alle Fälle noch eine zweite Starterbatterie neueren Datums mit, sie ist auch grau, aber heller! Wir fahren hinaus zu meinem Dornröschen-Wagen. Der eine Mechaniker klemmt die Kabel an die Starterbatterie, der andere öffnet die Motorhaube. Die Haube rastet ein, und der Mechaniker ist bereit, sich wie ein Raubvogel mit geöffneter Plus- und Minus-Kralle in den Motorraum zu stürzen.

Beide halten kurz inne: „Aber wo ist sie? Wo ist die Batterie?!“ Ungläubiges Umhersuchen im Motorraum wie ein Zahnarzt, der zum Patienten sagt: „Hatten wir bei Ihnen denn nicht gestern noch einen kariösen Zahn, den wir ziehen wollten!?“

Nach längerer Schatzsuche findet sich die Batterie im Führerhaus unter dem Fahrersitz versenkt. Kabel angeschlossen, der Zündschlüssel wird eingesteckt und schon herrscht biblische Stimmung: „Es werde Licht!“ Alle Instrumenten-Lämpchen und die Innenraum-Beleuchtung erstrahlen in festlichem Nach-Weihnachtszauber. Zündschlüssel eingesteckt und der Motor läuft! In der allgemeinen Fröhlichkeit fällt mir die Tankanzeige ein. Während die Männer schon wieder einpacken, unterbreche ich: „Ich habe da auf eurem Gelände eine Zapfsäule gesehen. Meint ihr, ich könnte da noch so viel tanken, dass es mir bis Deutschland reicht, weil…“ mit Blick auf den Wagen: „Nie wieder ausmachen!“ Der Ältere meint, ich müsse mit der „Madame“ im Büro reden.

Zurück auf dem Gelände stiefele ich mit dem Älteren in den Bürotrakt: dunkelgrauer Marmor-Bodenbelag, hellgraue Wände, Rauchglas-Türen. Der Mechaniker bleibt gebührend weit vor der offenen Tür des Büros von „Madame“ stehen, stammelt devot: „L’allemand!“ und schiebt mich vor. Madame hört sich alles genau an, fragt nach der Menge an Treibstoff und gibt ihr Plazet. Der Mechaniker geht voraus und kommt, nachdem ich den Wagen an der Säule platziert habe, mit einer Codekarte an die Säule. Er steckt sie ein. Das Display fragt nach der Codenummer. Er schaut in den Himmel, als ob sie dort stünde und tippt ein. „Error!“ Er kratzt sich im Gesicht – so kommt das Grau der Hände überall hin – und tippt eine andere Nummer ein: „Error!“ Er dreht mehrmals die Karte, wischt sie am Hemd ab, bis endlich aus der Zapfsäule ein zufriedenes Brummen anhebt.

Sichtbar erleichtert zündet er sich eine Zigarette an, drückt den Hebel am Zapfhahn, der Kraftstoff läuft in den Tank des laufenden Autos, und er sagt: „Gute Entscheidung, hier zu tanken, weil an der Tankstelle ist das verboten bei laufendem Motor, wegen der Explosionsgefahr!“ Zufrieden schmaucht er die Zigarette zu Ende, ich gehe derweil bezahlen und verlasse die Firma nach gehörigen Dankesbezeugungen.

Es ist spät geworden, schon bricht die Dämmerung an. Während der Fahrt auf der Autobahn schaue ich mich im Auto um und stelle fest: kein Warndreieck, kein Verbandskasten, keine gelbe Warnweste im Auto. Ich fahre an die erste Autobahntankstelle mit Shop: „Auto nie ausmachen!“ Anhalten, Gang raus, Handbremse ziehen. Motor läuft weiter! Rein in den Shop und zumindest eine Warnweste kaufen, fürs gute Gefühl.

Ich schaffe es über die Grenze, aber dann – auch kleine Jungs müssen mal ganz groß – unaufschiebbar ein Boxenstopp auf einem namenlosen Parkplatz mit WC bei St. Ingbert. Wagen in die Parklücke, Kupplung treten, Gang raus: Da rutscht der Fuß von der Kupplung! Wagen abgewürgt, Elektrik tot. Egal! Erst mal aufs Klo!

Dann rufe ich den Chef an, was nun zu tun sei. Ich träume vom Gelben Engel, der in fünf Minuten in die unwirtlich kalte Nacht einfliegt und mich mit einem Stromstoß aus dem Frost erlöst. Aber der Chef hat andere Gedanken: „ADAC ist zu teuer! Mein Navi sagt, ich bin in einer Stunde da, mit Überbrückungskabeln!“

Ich überlege noch, ob Joggen hilfreich wäre, da beginnt es zu schneien. Ich verziehe mich ins Führerhaus und geißle mich für mein Vertrauen, das Haus heute Morgen ohne wärmende Decke, Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste verlassen zu haben. Am besten, ich hätte auch gleich eine Ersatzbatterie im Zug mitgeschleppt.

Irgendwann ist der Chef da, wir bekommen die Karre zum Laufen, fahren noch eine Stunde bis zu seiner Firma und dort in die Halle. Er bringt mich nach Hause und quittiert meinen Erlebnis-Bericht mitleidig: „Dass einem der Fuß von der Kupplung rutscht, das kann ja mal passieren!“ Fast wäre mir die Hand ausgerutscht! Kann auch mal passieren, oder?

Der Autor