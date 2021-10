Während der Pandemie waren viele Familien überwiegend auf sich selbst gestellt. Eltern hatten kaum die Möglichkeit, sich auszutauschen oder neue Kontakte zu knüpfen. Mit dem neuen kostenfreien Angebot, dem „Eltern-Kind-Treff“, bietet der Kinderschutzbund (DKSB) Neustadt - Bad Dürkheim Eltern mit Kindern bis drei Jahre die Möglichkeit, sich zu treffen, zu unterhalten und zu spielen. Geleitet wird der Treff von Cathrin Graf (Beratungsstelle) und Greta Baur (Elternbesuchsdienst). Er findet zunächst an fünf Terminen von 9.30 bis 11 Uhr in den Räumen des DKSB in der Hindenburgstraße 1 in Neustadt statt: Beginn ist Dienstag, 3. November. Anmeldung bis zum 29. Oktober unter Telefon 06321 80055 oder baur@kinderschutzbund-nw-duew.de.