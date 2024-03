Als Folge des Verkaufs des bisherigen katholischen Pfarrzentrums in Frankeneck sind Änderungen des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans erforderlich. Die Gemeinde will dabei gleichzeitig einige Bauplätze ausweisen.

In einer Sitzung des Gemeinderats wurde einstimmig beschlossen, dass die notwendigen Änderungen in die Wege geleitet werden sollen. Wie der Beigeordnete Florian Seiberth (SPD) und SPD-Fraktionsvorsitzender Björn Ullrich erläuterten, ist das Gelände des bisherigen Pfarrzentrums als Fläche für Gemeinbedarf, öffentliche Einrichtungen und Kultur ausgewiesen. Das Gebäude des bisherigen Pfarrzentrums wurde an einen Frankenecker Betrieb verkauft. Deshalb muss die Ausweisung des Areals geändert werden. Die Gemeinde wolle die Gelegenheit nutzen, aus einer ungenutzten Fläche, die gegenüber dem Pfarrzentrum liegt und derzeit als Park- und Freizeitanlage ausgewiesen ist, eine Fläche für Wohnbebauung zu machen. Zum Ausgleich soll ein Gelände in der Hausbergstraße, das als Wohnbaufläche ausgewiesen ist, aber nur schwer zu bebauen wäre, als Grünfläche ausgewiesen werden.