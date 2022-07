Beschäftigte in Neustadt waren 2021 seltener krankgeschrieben als im Landesdurchschnitt. Das geht aus repräsentativen Daten der Barmer hervor. Für ihre Analysen hat die Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeitsmeldungen der bei ihr versicherten Erwerbspersonen aus Rheinland-Pfalz anonymisiert ausgewertet. Der Krankenstand in der Stadt lag bei 4,7 Prozent (Land und Bund: 4,8 Prozent). An einem durchschnittlichen Kalendertag waren also von 1000 Beschäftigten 47 arbeitsunfähig gemeldet, so Regionalgeschäftsführer Dominik Bergmann. Auf jeden Beschäftigten entfielen im Schnitt 17,1 gemeldete Arbeitsunfähigkeitstage (Land: 17,7 Tage, Bund: 17,5 Tage). Jeder Beschäftigte meldete sich im Durchschnitt 1,1 Mal arbeitsunfähig (Land und Bund: 1,1). Hauptursache für die Krankschreibungen seien psychische Erkrankungen sowie Probleme mit dem Muskel-Skelett-System, Atemwegserkrankungen und Verletzungen.