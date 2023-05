In gleich drei Kategorien des Bürgermedienpreises war der Offene Kanal (OK) Haßloch erfolgreich. Bei „Mein Erstlingswerk“ belegte nach Angaben der Landesmedienanstalt das Team um Produzentin Marina Schirrmann mit dem Film „VBC Haßloch – sei ein Teil der Gesellschaft“ Platz eins. In der Kategorie „Publikumspreis“ siegte das Filmteam um Stephan Scholz mit seinem Musikvideo „Horsch mol hi – Du bischd moin Held“. Zu guter Letzt gewann der Trägerverein Offener Kanal Haßloch/Böhl-Iggelheim für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement den Bildungszentrum-Bürgermedien-Preis. In der Kategorie „Ehrenamt“ war der Offene Kanal Neustadt erfolgreich. Zusammen mit einem Beitrag aus Landau gewann das Team um Andreas Brunner mit „Wahl und Krönung der Pfälzischen Weinkönigin 22/23“ den ersten Preis. Verliehen wurden die Auszeichnungen beim Tag der Offenen Kanäle in Neuwied, veranstaltet von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz.