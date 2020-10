Sein 30-jähriges Betriebsjubiläum hat Thomas Kölsch bei der Bügler Haustechnik gefeiert. Nach Angaben der Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße gehört Kölsch seit Abschluss seiner Ausbildung zum Gas-Wasser-Installateur dem Neustadter Unternehmen an. Seine Leidenschaft sei der Kundendienst, in dem er auch von Beginn an in der Sparte Sanitär-Heizung eingesetzt sei. Als einer der ersten bundesweit habe er auch das Zertifikat als Sanitär-Heizung-Klima-Kundendiensttechniker erworben. Zum Jubiläum erhielt er nun die Ehrenurkunde der Innung und die Treuemedaille der Handwerkskammer der Pfalz.