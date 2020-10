Für alle Eventualitäten gerüstet scheint der Fahrer des Kleintransporters zu sein, den unsere Fotografen abgelichtet haben. Am Rückspiegel hängt die Gesichtsmaske, die in diesem Jahr definitiv dem Duftbaum den Rang abgelaufen hat. Das ist doppelt traurig, denn einerseits ist die Maske Zeugnis einer anstrengenden und unsicheren Zeit. Andererseits gibt es die bunten Bäumchen immerhin schon seit den 1950er-Jahren, sie haben also Kultcharakter. Und sie haben dafür gesorgt, dass so manch ein muffliges Auto plötzlich nach Vanille oder Tanne duftete. Auf dem Dach des Transporters sind eine Leiter und ein orangefarbiges Blinklicht angebracht. Und zu guter Letzt ist da ein Bobbycar festgezurrt. Doch wie passt das alles zusammen?

Möglicherweise handelt es sich ja um einen Kanalreiniger, der immer mal wieder zu Notfalleinsätzen ausrückt und nach getaner Arbeit zur Belohnung eine Runde mit dem Bobbycar dreht. Wahrscheinlicher ist, dass der Kanalreiniger sein Kind vom Kindergarten abgeholt und das kleine rote Gefährt kurzerhand auf das Dach geschnallt hat. Aber das ist halt nur halb so charmant.