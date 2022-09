Am Dienstag erst aufgestellt und schon eine Verbesserung angebracht: So schnell reagiert Martin Vester auf Rückmeldungen von Nutzern seines neuen Lebensmittelautomaten in Lachen-Speyerdorf. Auf Facebook hatte eine Frau geschrieben, dass eine leere Flasche am Automaten zurückgelassen wurde und der dazugehörige Kronkorken im Wechselgeldfach stecke. „Deshalb habe ich einen kleinen Eimer zum Sammeln von Kronkorken und weiteren Verpackungen am Automaten befestigt“, so Vester.

Doch von vorne: Auf dem Parkplatz der VR-Bank in Lachen-Speyerdorf wurde am Dienstag ein Lebensmittel-Automat aufgestellt, um die Nahversorgung der Einwohner zu verbessern. Eigentümer und Beschicker des Automaten ist Martin Vester, ein Nebenerwerbslandwirt aus Gommersheim. Dort betreibt er seinen Hühnerhof mittels eines Hühnermobils. Mit den dort gelegten Freilandeiern und Produkten daraus bestückt er den neuen Automaten ebenso wie den bereits seit 2017 betriebenen in Gommersheim. „Außer unseren Freilandeiern gibt es daraus gefertigten Eierlikör und Nudeln, die mit unseren Eiern in einer Nudelmanufaktur gemacht werden“, sagt Vester. Auch Honig eines Böbinger Imkers finden Süßschnäbel, die sich am Automaten fürs Frühstück eindecken wollen.

Auch Saft, Schorle und Steaks

Für Vester ist wichtig, dass alle Produkte in seinen Automaten nachhaltig und regional erzeugt werden. Deshalb werden Getränke wie Pfalz-Limo, Traubensaft, Weinschorle und Secco vom Weingut Nett in Geinsheim nur in Glasflaschen angeboten und nicht in Dosen oder Plastik. Der Automat verfügt über eine Kühlung und kann daher neben Hausmacher Wurst in Dosen auch Frischfleischprodukte enthalten. „Wir haben Lewwer- und Fleeschknepp ebenso wie Grillsteaks und verschiedene Brat- und Grillwürste der Metzgerei Lingenfelder in Edenkoben im Automaten“, so der Besitzer. Täglich werden die zwei Automaten von ihm kontrolliert und bei Bedarf aufgefüllt. „Das funktioniert ganz einfach mit dem Laptop, da sehe ich sofort von zu Hause aus, was fehlt und kann nachsteuern.“ Mit Vandalismus gibt es bisher keine Probleme. Vester ist überzeugt, „dass das in so friedliebenden kleinen Pfälzer Gemeinden wie Gommersheim und Lachen-Speyerdorf auch nicht zum Problem wird“.

Offiziell eingeweiht wird der Automat übrigens mit einem kleinen Umtrunk am Montag ab 11 Uhr.