Nachdem in den vergangen Jahren vor allem die Einführung vegetarischer und veganer Speisen auf der Agenda stand, hat der Wolfsburgverein nun eine neues Angebot für hungrige und durstige Wanderer umgesetzt. Ab sofort wird es fünf Whiskys in der Burgschänke geben. Das Ganze geht auf eine Idee der beides Whiskyfans Marcus Gottwald und Jörg Kaufmann zurück. Beide engagieren sich im Vorstand des Vereins.

Gottwald ist den Besuchern der Burg bereits als Dudelsackspieler von verschiedenen Veranstaltungen bekannt. „Ziel ist es, mit dem neuen Angebot auch neue Gäste anzulocken“, sagt Gottwald. Und er verweist dazu auf ein schönes Vorbild: „Auch in Schottland gibt es eine Menge Castles, also Burgen und Schlösser. Insofern passt ein guter Whisky auch ins Ambiente der Wolfsburg.“ Whisky ist ohnehin seit einiger Zeit sehr beliebt. In der Pfalz werden richtig große Whiskyproben angeboten. Diesem Trend möchte sich der Wolfsburgverein nicht verschließen. Zunächst steige man mit fünf Sorten ein. Nach einer Probephase wird dann Bilanz gezogen. Man darf gespannt sein, wie viele Fans das „Wasser des Lebens“ auf der Burg testen.