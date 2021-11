Die Eislaufbahn „Forlanis Eisvergnügen“ startet am Freitag, 24. November, um 11 Uhr nach einer Zwangspause im vergangenen Jahr. Das Gelände vor dem Saalbau darf nur betreten, wer geimpft oder von einer Coronainfektionen genesen ist. Für Kinder bis zwölf Jahre gilt diese Regelung nicht, sie gelten quasi als geimpft. Jugendliche unter 18 Jahren müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Ebenso all jene Erwachsenen, die sich nicht impfen lassen können. Sie müssen neben dem Test auch ein Attest vorlegen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Eislaufbahn hat täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Ausnahmen gelten für die Feiertage: An Heiligabend gibt es keinen Kufenspaß. Am 25. Dezember startet der Betrieb ab 12 Uhr, am 26. Dezember wieder um 11 Uhr. An Silvester, 31. Dezember, können Schlittschuhfans von 11 bis 19 Uhr übers Eis fegen, an Neujahr ab 14 Uhr. Die Bahn mitsamt gastronomischem Angebot bleibt bis einschließlich 30. Januar geöffnet.

