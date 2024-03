Ein für die Jahreszeit üblicher Rückgang der Zahl der Arbeitslosen, aber auch weniger offene Stellen – diese Entwicklungen prägen den März-Bericht der Agentur für Arbeit in Landau. Zum Stichtag Mitte März waren im Arbeitsagenturbezirk Landau insgesamt 12.823 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Februar sind das 282 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote sank von 4,9 auf 4,8 Prozent. Gegenüber dem März 2023 ist jedoch ein Anstieg um 1091 Arbeitslose zu verzeichnen. „Im März zeigte sich der typische saisonale Rückgang der Arbeitslosigkeit“, erläutert Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau. Sie ergänzt: „Allerdings fällt der Saisoneffekt im langjährigen Vergleich schwächer aus.“ Am Stellenmarkt sei derzeit kein Aufwind zu verzeichnen. Im Gegenteil: In den vergangenen Wochen haben die Unternehmen der Agentur zufolge 493 Stellen und damit 175 weniger als im Februar gemeldet. Im Vorjahresvergleich steht mit dem Stellenrückgang um 432 ein Minus von fast 50 Prozent. In Neustadt waren 1879 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet.