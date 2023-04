Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gerade jetzt in diesem Moment passiert es: Wir müssen auf den Karneval verzichten. Und was wurde nicht alles versucht, um „Fastelovend“ zu retten! Beispiel Biontech: Promoviert hat der Gründer in Köln, und in Mainz entwickelte er unter Hochdruck den Impfstoff. Mit anderen Worten: Wenn es um den Karneval geht, läuft das Rheinland zur Höchstform auf! Aber zu spät. Wir müssen verzichten – wie seit Wochen schon auf jegliche Form von Geselligkeit.

Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich das vermisse. Ich bin neulich abends mal mit einer Schüssel Nudelsalat durch Deidesheim gelaufen. Das fühlte sich zumindest