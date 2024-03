Wo wird die Start-Ziel-Matte aufgebaut? Fragen wie diese hatte der LC Haßloch mit dem Zeitmessteam von Race Result zu klären, das am Samstag bei seinem Osterlauf im Einsatz sein wird. Im Schwung der geglückten Premiere vor einem Jahr bietet der Verein Läufern vier Wettbewerbe bis hin zum Halbmarathon an.

Am Samstag vor Ostern bietet der LC Haßloch (LCH) nach dem Osterwettkampf zum 50-jährigen Bestehen im Vorjahr erneut einen Wettbewerb für die Langstreckenläufer an. Rund 100 Läufer hatten sich bis eine Woche vor dem Start der vier Wettbewerbe angemeldet. Viele entscheiden sich kurzfristig.

Start ist am Parkplatz des Vogelparks. Im Angebot sind verschiedene Distanzen: Um 12.15 Uhr beginnt der Lauf über sieben Kilometer, die Bambini (Altersklasse U8 und jünger, U10) starten um 12.20 Uhr und absolvieren 800 Meter. Die Schüler (U12 bis U16) gehen um 13.05 Uhr über 3,2 Kilometer auf die Strecke. Ab 13.15 Uhr sind die Läufer im Halbmarathon unterwegs. Hier wird auch eine Staffel mit jeweils drei Läufern angeboten. Besonders interessant für ambitionierte Läufer: Die Halbmarathondistanz ist bestenlistenfähig.

Familientreffen mit der Oma aus England

Doch für viele Teilnehmer ist der Lauf einfach ein Familientreffen, informiert LCH-Pressesprecher Christoph Sölter. So hat sich auch die Oma von Oliver Fraser aus England angemeldet. Der zwölfjährige Oliver absolviert die Schülerdistanz, sein Vater Mathew Fraser und Oma Jacqueline Smith machen sich auf die sieben Kilometer lange Runde.

Neu ist diesmal das Zeitmesser-Team. Nach dem Wegfall des bisherigen Unternehmens, das zahlreiche Läufe in der Region betreut hat, gibt es fachkundigen Ersatz. Das „Race Result-Timing“-Team Baden-Württemberg betreut schon einige Jahre die Winterlauf-Serie in Rheinzabern. Eine Premiere war 2024 der Bienwald-Marathon in Kandel, es folgt der Marathon Deutsche Weinstraße Anfang April. Außerdem managt der vierköpfige Mitarbeiterstamm zusammen mit weiteren freien Mitarbeitern zahlreiche Läufe in Baden-Württemberg und im Saarland sowie weitere Wettkämpfe in Rheinland-Pfalz.

Zehn Veranstaltungen jedes Wochenende

Mitarbeiterin Anika Jäger: „Wir betreuen im Schnitt während der Saison zehn Veranstaltungen am Wochenende. Wir sind auch beim Köln Marathon für die Zeitmessung zuständig.“ Keine Aussage trifft sie bezüglich der Kosten für die Veranstalter, die pauschal oder nach Anzahl der Teilnehmer verrechnet werden. Für Haßloch wurden die Besprechungen virtuell durchgeführt. Jäger: „Zu klären war, wo die Start-Ziel-Matte aufgebaut wird. In Haßloch werden Runden gelaufen, daher müssen wir keine Zwischenzeit-Messpunkte einrichten. Ob die Startnummern mit Namen versehen werden, entscheidet der Veranstalter. Dann wird es etwas teurer, wenn die Sportler eine Nummer mit ihrem Namen erhalten.“ Jäger betont: „Wir haben noch Reserven für weitere Läufe in der Pfalz. Wir sind offen für alle Wettbewerbe, egal, ob groß oder klein. Es kommt dann auf unsere freien Kapazitäten an.“ Ähnlich wie andere Zeitmessfirmen bringt das Team eine Menge Technik mit. In der Regel können dann auch sofort die Live-Ergebnisse im Internet abgerufen werden.

Die meisten Sportler entscheiden sich eher kurzfristig für einen Start. Daher sind auch Nachmeldungen am Samstag gegen eine Zusatzgebühr von zwei Euro möglich. Für Schüler und Bambini gibt es keine Nachmeldegebühr.