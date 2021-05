Bei einer Personenkontrolle am Montag gegen 13.15 Uhr in der Fabrikstraße in Lambrecht bemerkten die Beamten bei einem 49-jährigen Fahrradfahrer starken Atemalkoholgeruch. Ein freiwilliger Test ergab eine Konzentration von 1,8 Promille. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.