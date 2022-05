Die Absperrbänder an der Wolf’schen Anlage in Haardt wurden am Freitagvormittag entfernt, teilt Dagmar Staab, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit. In einer Sitzung des Haardter Ortsbeirats am Mittwoch hatte sich Rudi Blumenröder (SPD) darüber mokiert, dass die Anlage mit rotweißen Flatterbändern versperrt sei. Sicherheitsgründe nennt Staab als Grund für die Sperrung. Wie Staab berichtet, hatte der Forst im März Bäume in der Anlage ausgelichtet. Bei dem starken Schneefall am 2. April habe es auch in der Wolf“schen Anlage Schäden durch Schneebruch gegeben, deshalb sei die Sperrung beibehalten worden. Inzwischen sei der Hauptweg zum Weinbiet komplett geräumt und könne wieder begangen werden, so Staab. Die Nebenwege sollten aber noch gemieden werden. Nach Angaben der Haardter Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) werde demnächst ein Geländer an der unteren Terrasse der Wolf„schen Anlage angebracht.