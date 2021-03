Einen virtuellen Informationsabend für Studieninteressierte sowie deren Eltern veranstaltet der Umwelt-Campus Birkenfeld am Mittwoch, 17. März. Von 16.30 bis 19.30 Uhr werden neben allgemeinen Informationen über die Hochschule auch Videosequenzen, Schnuppervorlesungen sowie virtuelle Beratungen angeboten.

Für alle nicht deutschsprachigen oder internationalen Interessierten wird es ebenfalls Beratungsangebote geben. Das „International Team“ am Campus wird über die englischen Studienangebote informieren und bietet zudem spezielle Infos für Flüchtlinge an.

Der Umwelt-Campus bietet 13 grundständige Bachelor-Studiengänge und fünf duale Bachelor-Studiengänge, welche eine Ausbildung oder Praxisphasen in einem Unternehmen mit einem Studium kombinieren sowie zwölf Masterprogramme in den Fachrichtungen Umwelt- und Betriebswirtschaft, Wirtschafts- und Umweltrecht, Umweltplanung, Informatik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Physik und Energietechnik an. Das Online-Portal zur Einschreibung für das aktuelle Sommersemester ist bereits geöffnet.

Das Sommersemester werde am Umwelt-Campus erneut ein hybrides Semester sein, informiert eine Sprecherin. Gruppenarbeiten in Kleingruppen, Praktika und Labore, Sprachkurse, Projekte und Prüfungen finden soweit möglich in Präsenz statt, größere Vorlesungen virtuell. Für Studenten, die zum Sommersemester das Studium am Umwelt-Campus aufnehmen, organisiert die Hochschule einen „Präsenzstart“, so dass sich Studienanfänger untereinander und auch Lehrer persönlich kennenlernen können.

Info