Im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster entsteht ein neues Quartier. Der Stadtrat muss noch zustimmen.

Für die Mitte des Jahres 2018 geschlossene und seitdem leer stehende Paracelsus-Reha-Klinik neben dem Kurpark in Bad Münster am Stein-Ebernburg zeichnet sich eine Nutzungslösung ab. Sowohl der Bad Münsterer Ortsbeirat als auch der Bauausschuss der Stadt Bad Kreuznach hat den Plänen der Frankfurter Investorengruppe „Sal-Quartier“ grünes Licht gegeben. Die Zustimmung des Stadtrates gilt als Formsache.

Die Investorengruppe hofft, noch in diesem Jahr die Baugenehmigung zu erhalten, damit im kommenden Frühjahr mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Idee schon 2021geboren

Die Investorengruppe plant in dem Gebäude einen Nutzungsmix aus verschiedenen Wohnformen. Insgesamt sollen 89 Wohneinheiten entstehen, zudem wird ein zentraler Quartierplatz in der Kurhausstraße mitentwickelt. Das Konzept war im Sommer 2021 erstmals in den Raum gestellt worden. Seither gab es einige Änderungen.