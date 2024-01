Der Neubau der Westrichhalle in Baumholder rückt näher. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) übergab am Montag in Baumholder Stadtbürgermeister Günther Jung einen weiteren Förderbescheid über 2,26 Millionen Euro für den Hallen-Neubau. Das Geld stammt aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten.

Der Neubau, dessen Kosten auf mehr als sieben Millionen Euro geschätzt sind, soll den Angaben nach in erster Linie als Sporthalle genutzt werden. Neben Schülern sollten auch die örtlichen Vereine davon profitieren. Mitte Januar hatte die Verbandsgemeinde die Arbeiten für den Neubau, der neben dem bisherigen Hallen-Standort entsteht, ausgeschrieben. Mit erster Bautätigkeit wird zur Jahresmitte gerechnet, für die Fertigstellung ist das Frühjahr 2025 angepeilt.

Die bisherige Westrichhalle stammt aus dem Jahr 1965 und gilt als Sanierungsfall. Vor allem die Sanitäranlagen und die Heizung sorgten immer wieder für Probleme. Bereits 2018 waren die erforderlichen Sanierungskosten mit 2,5 Millionen Euro kalkuliert. Nach Fertigstellung des Neubaus sollen an der Stelle der alten Westrichhalle Parkplätze entstehen.

Mit weiteren 165.000 Euro wird Baumholder aus dem Städtebauförderprogramm unterstützt. Diese Mittel sollen für die Aufwertung des Areals Stadtweiher eingesetzt werden.