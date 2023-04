Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Impfstoffhersteller Biontech mit Sitz in Mainz will in den kommenden fünf Jahren seinen Standort Idar-Oberstein erweitern. Dafür sollen in der Nahestadt mehr als 75 Millionen Euro investiert werden, wie das Unternehmen in dieser Woche mitteilte.

Innerhalb der Biontech-Gruppe werde der Standort Idar-Oberstein künftig die Herstellung und Prüfung von Impfstoffchargen für klinische Studien verantworten, heißt es in einer Mitteilung