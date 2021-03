Zwei Insassen zweier Autos sind am Samstagnachmittag bei zwei Unfällen auf der A 62 zwischen Birkenfeld und Freisen verletzt worden. Zwei Stunden lang musste die Autobahn in Fahrtrichtung Kusel gesperrt werden.

Drei Streifenwagen-Besatzungen der zuständigen Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern sowie ein Unterstützungskommando der Polizeiinspektion St. Wendel mussten zu den Unfällen auf rheinland-pfälzischem Terrain anrücken, wie die Saar-Polizei am Sonntag berichtete.

Zwischen den Anschlussstellen Birkenfeld und Freisen war eine 38-jährige Autofahrerin auf ansteigender Strecke wegen zu hohen Tempos ins Schleudern geraten. Die mangelhafte Bereifung am Wagen der US-Amerikanerin hat laut Polizei ebenfalls zu dem Unfall beigetragen. Der Wagen kollidierte mehrfach sowohl mit der Mittel- als auch der Seitenschutzplanke und kam schließlich auf der linken Fahrbahn zum Stehen.

Kind und Jugendlicher bleiben unverletzt

Die Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ihre beiden Kinder, vier und 17 Jahre alt, kamen mit dem Schrecken davon.

Als die Polizei noch nur Unfallstelle unterwegs war, kam es infolge des ersten zu einem zweiten Unfall. Wie die Inspektion in Wadern mitteilt, hatte ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Kusel den auf der linken Fahrspur stehenden Unfallwagen bemerkt und folgerichtig abgebremst. Allerdings merkte dies eine hinter ihm fahrende 19-Jährige aus Losheim am See zu spät. Sie fuhr mit ihrem Wagen auf, wobei ihre 33-jährige Beifahrerin verletzt wurde. Sie musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur Unfallaufnahme musste die A 62 in Fahrtrichtung Kusel für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Dabei fiel der Polizei noch ein 63-jähriger Autofahrer aus Prüm auf, der unter Alkoholeinfluss stand.