Am Umwelt-Campus soll eine Wasserstofftankstelle für Elektrofahrzeuge entstehen – die erste in der Pfalz. Betankt werden soll dort unter anderem eine Buslinie zum Nationalpark. Die Genehmigung für das 5,5 Millionen Euro teure Projekt wird in Kürze erwartet.

Mit der Realisierung dieses Klimaschutz-Modellprojekts betraut ist die Verbandsgemeindeverwaltung (VG) Birkenfeld. Wasserstoff als Speicher für erneuerbare Energie werde von der Regierung aktuell stark forciert, weiß Christoph Benkendorff. Der Energiemanagementbeauftragte der VG geht davon aus, dass die Genehmigung bis zum Frühjahr erfolgt. Dann könne im kommenden Jahr mit dem Bau der Tankstelle gestartet werden.

Das Projekt solle zu 100 Prozent aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums und des Konjunkturpakets des Bundes zum Ausbau und zur Forschung von Wasserstofftechnologie finanziert werden. „Wenn alles klappt, kann man ab 2023 dort Wasserstoff tanken“, sagt Benkendorff. Für den Betrieb der Tankstelle ist der Umwelt-Campus im Gespräch.

Brennstoffzellen für E-Autos

Rund 100 Wasserstofftankstellen gibt es bereits bundesweit, die erste und bisher einzige in Rheinland-Pfalz wurde Ende 2017 in Koblenz eröffnet. Die Zahl der wasserstoffbetriebenen Elektrofahrzeuge lag Ende des vergangenen Jahres bei rund 500. „Auf dem Pkw-Markt sind aktuell Modelle von Toyota und Hyundai“, ergänzt Gregor Hoogers. Der Professor am Fachbereich Umweltplanung/-technik leitet seit 2000 das „Kompetenzzentrum Brennstoffzelle Rheinland-Pfalz“ am Umwelt-Campus. Dort entstehen Brennstoffzellensysteme für Wasserstoff und – in kleinerem Maßstab – auch für Alkohole. Die Wissenschaftler entwickelten just einen Desinfektionsspender, in dem die sonst gängige Batterie durch eine kleine Brennstoffzelle ersetzt wird.

Größere Brennstoffzellen mit rund 30 Liter Volumen würden indes für den Antrieb von Elektroautos genutzt, erläutert der Physiko-Chemiker. Zwar sind Wasserstoffautos – bisher – noch vergleichsweise teuer, und die Herstellung des Wasserstoffs erfordert mehr Energie als die direkte Nutzung des Stroms. Dennoch ist Hoogers überzeugt, dass dies die Zukunft ist.

Ersatz für fossile Brennstoffe

Mit einem Wasserstoff-gefüllten Tank ließen sich 700 Kilometer fahren; der Tank sei – anders als beim herkömmlichen E-Auto – in wenigen Minuten voll. Insbesondere für den Schwerverkehr sieht der Experte einen unschlagbaren Vorteil gegenüber reinem Batterieantrieb. „Die Batterien in Lastern und Bussen sind einfach zu schwer“, betont er. Derart ausgestattete Elektrobusse schafften nicht die Steigungen der Region, Lastwagen hätten keinen Platz mehr für Nutzlast auf der Langstrecke. Hoogers: „Wir müssen hier auf Wasserstoff setzen. Es gibt keine vernünftige Alternative.“

Bei dem Projekt geht es laut Hoogers auch darum, Wasserstoff als Speichermedium für erneuerbare Energien zu nutzen. Die Rückverstromung über die Brennstoffzelle könne für die Energieversorgung am Campus genutzt werden, wenn die Sonne nicht scheint.

In Sachen Erneuerbare Energien nimmt der Ableger der Hochschule Trier bereits Spitzenpositionen ein. Im internationalen Green-Metric-Ranking errang die Hochschule zum vierten Mal den Titel „Grünster Campus Deutschlands“.

Erfindung aus dem 19. Jahrhundert

Dabei ist die Brennstoffzelle an sich nichts Neues. Die Erfindung liegt bereits 183 Jahre zurück und erlebte unter anderem in der Raumfahrt einen Aufschwung. In der Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Luft. Dabei entstehen Strom für den Elektromotor des Fahrzeugs sowie Wasserdampf. Daher gilt das Gas als umweltfreundlicher Ersatz für fossile Brennstoffe – sowohl beim Thema Mobilität als auch in der Industrie. Die Brennstoffzellen seien so ausgelegt, dass sie den erzeugten Wasserstoff komplett verwerten können und dabei auf eine möglichst hohe Laufzeit kommen, sagt Hoogers.

Stärkung der Region

Der Wasserstoff selbst werde in einer umgekehrten Reaktion, der Elektrolyse, erzeugt, wie Hoogers erläutert: Dabei wird Wasser durch Strom in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Der Sauerstoff solle zudem genutzt werden, um die Brennstoffzelle effizienter zu betreiben. Um den dafür benötigten Strom zu erzeugen, sollen dem Campus-Gelände in Hoppstädten-Weiersbach nun weitere Solarmodule auf Carports installiert werden. Insgesamt werden dann laut Hoogers in Spitzenzeiten 1,5 Megawatt erzeugt.

Die Wasserstofftankstelle wird Hoogers zufolge eine breite Ausstrahlungskraft und Stärkung der wirtschaftlich schwachen Region mit sich bringen. Im Hinblick auf die Brennstoffzellenindustrie bei Bosch und Schaeffler im saarländischen Homburg erhoffen sich die Initiatoren zudem die Ansiedlung weiterer Firmen. „Mit diesem Projekt stellen wir unsere ländliche Region zukunftssicher auf und tun auch etwas gegen den demografischen Wandel“, ergänzt Benkendorff. Die VG profitiere hierbei von der Kooperation mit dem Umwelt-Campus.

Neue Buslinie für Touristen

München machte mit einem wasserstoffbetriebenem Bus am Flughafen bereits vor Jahren Schlagzeilen. In Köln fahren laut Hoogers heute rund 50 Busse im ÖPNV. Auch der Wasserstoff vom Umwelt-Campus soll für einen Bus verwendet werden. Die neue Linie soll laut Benkendorff Touristen durch die Nationalpark-Region Hunsrück-Hochwald kutschieren. Ein entsprechend ausgerüstetes CO 2 -neutrales Fahrzeug kostet um die 720.000 Euro. Ein Busunternehmen aus Baumholder sowie ein weiteres aus Luxemburg wollen sich an der Ausschreibung beteiligen.

Ähnliche Projekte in der Region

Eine weitere Wasserstofftankstelle soll in Homburg entstehen. Nach Angaben der Stadt soll sie auf dem Gelände der Stadtwerke errichtet werden und voraussichtlich auch von diesen betrieben werden. Zudem gehe es darum, den Energieträger für die industriell-gewerbliche Nutzung zu entwickeln. Auch am Autohof Ramstein ist eine Wasserstofftankstelle geplant. Bürgermeister Ralf Hechler geht von einer Realisierung bis 2023 aus.

In Kaiserslautern haben sich zudem kommunale Unternehmen zusammengeschlossen, um mit der Wasserstoff-Initiative Blue Corridor die Forschung von Wasserstofftechnologie zu intensivieren. Wie Hans-Peter Frey von den Stadtwerken erläutert, ist aus der Initiative bereits ein Fördermittelantrag zur Beschaffung von zwei wasserstoffangetriebenen Abfallsammelfahrzeugen erstellt worden. Bei einem weiteren Projekt soll grüner Wasserstoff mit Strom aus dem Biomasseheizkraftwerk erzeugt werden, der an einer öffentlichen Tankstelle abgegeben wird. „Unter anderem sollen mit dem Wasserstoff die Container-Hängerzüge angetrieben werden, die zwischen Kaiserslautern und Ludwigshafen pendeln, um Restabfälle hin- und Bioabfälle zurückzutransportieren“, erläutert Frey. Die Realisierung werde bis 2025 angestrebt. Ebenso können dort Abfallsammelfahrzeuge betankt werden.

Auch bei der Deutschen Bahn ist das Thema angekommen: 2024 solle ein Triebwagen in Baden-Württemberg mit Brennstoffzelle getestet werden.