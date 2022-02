Ab sofort können sich Kinder und Jugendliche auch aus der gesamten Pfalz für die Wettbewerbe von Explore Science 2022 anmelden, die vom 22. bis 26. Juni im Mannheimer Luisenpark stattfinden sollen und unter dem Motto „Digitale Welten“ stehen. Laut der veranstaltenden Klaus Tschira Stiftung mit Sitz in Heidelberg stehen neun Wettbewerbsaufgaben zur Auswahl. Die Kindergärten sind aufgerufen, bei der Aufgabe „Digital die Welt entdecken“ beispielsweise mit einer Digitalkamera Beobachtungen in der Natur zu sammeln. Im Anschluss sollen sie Details von Insekten oder Pflanzen digital und analog genauer betrachten sowie dokumentieren. Im Team oder allein können sich Grundschülerinnen und Grundschüler bei den Malwettbewerben „Lissy, die Computermaus“ oder „Robo-Zoo“ ausprobieren. Hierbei können die Kinder zeichnen oder basteln und so eine Geschichte in Bildern oder Collagen erzählen.

Texte verschlüsseln und Eier transportieren

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 können zwischen sechs Wettbewerben wählen. Bei der Aufgabe „Taktfrequenz“ sollen sie eine Apparatur bauen, die einen beliebigen Vorgang periodisch wiederholt. Zudem können sich die jungen Bastlerinnen und Bastler mit dem Thema Datensicherheit auseinandersetzen und hierfür einen Text verschlüsseln. Außerdem können sie sich auch als Kunstschaffende ausprobieren, indem sie einen „Digital-Analog-Wandler“ entwerfen, der mithilfe einer digitalen Quelle ein Gemälde erstellt. Bei „Schere, Stein, Papier“ hingegen müssen die Jugendlichen eine Apparatur konstruieren, die nach einem Zufallsprinzip arbeitet. Für das Thema „Datenübertragung“ soll ein Gerät gebaut werden, das ein rohes Ei unbeschädigt über ein Hindernis befördert. Und bei der Aufgabe „Binärcode“ sollen die Jugendlichen einen Apparat entwerfen, der schnellstmöglich weiße und schwarze Tischtennisbälle voneinander trennt.

Der Anmeldeschluss für alle neun Wettbewerbe ist am Freitag, 15. April. Eine Fachjury wird die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe während Explore Science bewerten. Die Siegerteams erwarten Geld- und Sachpreise bis zu 500 Euro.

Noch Fragen?



Alle Informationen zur Anmeldung sowie die Wettbewerbsbedingungen sind unter www.explore-science.info/mannheim/wettbewerbe.php abrufbar.