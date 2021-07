Ein Verletzter, fünf beschädigte Autos und fast 100.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen in der Mannheimer Oststadt. Ein 24-Jähriger Mann war laut Polizei kurz nach 9 Uhr mit seinem Audi auf der Augustaanlage stadtauswärts unterwegs. Ein 33-Jähriger, der mit seinem Chrysler die Augustaanlage queren wollte, soll ihm dann die Vorfahrt genommen haben. Bei der Kollision kam der Audi laut Polizei ins Schleudern und stieß gegen drei weitere Autos. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung. Sowohl der Chrysler als auch der Audi wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegen den 33-jährigen Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.