Als ein 57-Jähriger am Mittwochabend gegen 19 Uhr mit seinem dreirädrigen E-Bike auf dem Neckarauer Übergang in Richtung Zentrum unterwegs war, hat ihm laut Polizei ein Unbekannter ins Gesicht geschlagen. Ohne Grund soll der dem 57-Jährigen entgegenkommende Täter dessen Lenkrad festgehalten und ihn belanglos angesprochen haben. Noch bevor der Mann antworten konnte, schlug der Unbekannte diesem ins Gesicht und reagierte aggressiv pöbelnd, wie die Beamten weiter mitteilen. Beschrieben wird der Täter wie folgt: etwa 35 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, braungebrannt, schwarzes langes Haar. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und eine kurze blaue Jeanshose. Hinweise an die Polizei unter Telefon.