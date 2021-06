In einem Lokal in der Mannheimer Innenstadt ist am Dienstagabend ein Streit zwischen zwei Männern ausgeartet. Ein 51-Jähriger und ein 62-Jähriger gerieten im Quadrat R 1 aus unbekannten Gründen aneinander. Der Ältere der beiden schlug laut Polizei schließlich mit einer Bierflasche auf den Kopf seines Kontrahenten ein. Mit dem abgebrochenen Flaschenhals soll er daraufhin versucht haben, auf sein Opfer einzustechen. Dieses erlitt laut Polizei eine Platzwunde und Schnittverletzungen an den Armen und am Ohr. Im Krankenhaus wurden seine schweren, aber offenbar nicht lebensgefährlichen Verletzungen behandelt. Die Identität des mutmaßlichen Täters steht laut Polizei fest. Er sei in der Nacht jedoch weder in der Kneipe noch in seiner Wohnung anzutreffen gewesen.