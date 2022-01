Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Dienstagnachmittag in der Mannheimer Neckarstadt. Laut Polizei war ein 50-jähriger Mann um kurz nach 14 Uhr mit seinem Fiat Panda auf der Waldhofstraße in Richtung Sandhofen unterwegs. Als er in Höhe der Alphornstraße über den Gleisbereich hinweg wenden wollte, übersah er eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Der Fahrer des Fiat wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zu einer eingehenden Untersuchung und Behandlung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Fahrgäste der Straßenbahn kamen nicht zu Schaden. Der Fiat wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an Auto und Tram wird auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis etwa 15.10 Uhr unterbrochen. Auch für den Straßenverkehr ergaben sich vorübergehende Beeinträchtigungen.