Eine Corona-Teststation am Paradeplatz ist am frühen Dienstagmorgen von zwei Personen angezündet worden. Ein Zeuge verständigte kurz nach Mitternacht die Polizei. Eine Streife fuhr die Teststation direkt an und löschte die bereits brennende Plane. Aufgrund der Zeugenaussagen und des Videobeobachters im Lagezentrum des Polizeipräsidiums konzentrierte sich die Fahndung schließlich auf zwei Personen, eine Frau und einen Mann, von denen eine gute Beschreibung vorlag. Ein Pärchen, auf das die Beschreibung zutraf, wurde laut Polizei am Schloss geschnappt. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, liegt kein politisches Tatmotiv vor. Die 18 und 20 Jahre alten Verdächtigen wollen offenbar aus Langeweile gehandelt haben.