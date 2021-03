Comeback der Autoposer: 146 aufgemotzte Autos, deren Fahrer die Motoren laut aufheulen ließen, sind am Samstagabend gegen 21.30 Uhr im Mannheimer Lindenhof von der Polizei kontrolliert worden. Außerdem beklagten sich Anwohner offenbar über laute Musik aus den Fahrzeugen. 300 Personen seien an der Aktion beteiligt gewesen, so die Polizei. Es habe sich um „überwiegend junges, eventorientiertes Publikum im Alter zwischen 18 und 25 Jahren gehandelt“. An weiteren Orten seien den Beamten 50 Fahrzeuge aufgefallen. Insgesamt seien zwölf Verstöße gegen die Corona-Verordnung und 15 weitere Ordnungswidrigkeiten registriert worden. Nachdem im Lindenhof die Nachtruhe der Anwohner wiederhergestellt war, gingen gegen 22.30 Uhr bei der Polizei erneut Anrufe ein, wobei sich diesmal die Anwohner im Bereich der Mannheimer Innenstadt über laute Motorengeräusche und Hupkonzerte beschwerten. Augenscheinlich hatte sich ein Großteil der zuvor kontrollierten Personen nun in der Mannheim Innenstadt eingefunden. Erneut schritt die Polizei ein.