Nach einem Verkehrsunfall auf der A656 zwischen dem Kreuz Heidelberg und Edingen-Neckarhausen mit drei beteiligten Fahrzeugen musste am Dienstagvormittag die Autobahn in Richtung Mannheim voll gesperrt werden. Laut Polizei bemerkte ein Iveco-Fahrer gegen 8.20 Uhr das Ende eines Staus zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er kollidierte daraufhin mit dem Heck eines vorausfahrenden VW Caddys und schob diesen auf einen davorstehenden VW-Transporter. Den Beamten zufolge kippte der Iveco durch die Wucht des Aufpralls um, sodass der Fahrer durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Alle drei Unfallbeteiligten mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Fahrbahn ist laut einer Pressemitteilung inzwischen wieder freigegeben.