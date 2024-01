Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So wenig los wie dieser Tage ist am Hauptbahnhof in Mannheim selten. Der sechstägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL bringt auch andere Branchen und deren Beschäftigte, die vom Publikumsverkehr leben, in die Bredouille. Für Reisende, die nicht auf Zeit und Schnelligkeit angewiesen sind, hat der Ausstand aber durchaus auch Vorteile.

Marion und Rainer Gries sind an diesem frühen Donnerstagnachmittag gerade mit dem ICE aus München in Mannheim angekommen. Die beiden 66-Jährigen aus dem saarländischen Völklingen