In der Mannheimer Innenstadt wird gefeiert. Beim Festival „Monnem Bike“ steht dabei nicht allein das Fahrrad im Mittelpunkt. Straßen werden zu Spielplätzen, zu Fußgängerzonen, zu Erlebniswelten.

„Es geht generell um mobile und nachhaltige Mobilität“, erklärte Karmen Strahonja vom Stadtmarketing das Festprogramm für Samstag, 25. Juni, in den Quadraten. „Wie wollen wir uns in Zukunft in der Stadt bewegen?“ Das erforscht gerade Mannheims Stadtverwaltung mit dem Verkehrsversuch, bei dem das Auto aus Teilen der Innenstadt verdrängt wird. Beim Festival „Monnem Bike“ werden die freigewordenen Flächen mit viel Engagement und organisatorischem Aufwand bespielt.

Geplant ist ein buntes Programm zwischen Musik, Information, mit jeder Menge Mitmachaktionen und einer politischen Demonstration in Form der Radparade. Kurzgefasst: „Ein attraktiver urbaner Raum umweltfreundlicher Mobilität, Spiel und Spaß mitten in der City.“ Und eine Veranstaltung von großer Bedeutung. „Es ist wichtig, die Menschen durch Events wieder in die City zu holen“, sagt Strahonja weiter.

Radsalon auf Kapuzinerplanken

Diese Botschaft ist sowohl dem Stadtmarketing, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Mannheim City, Lutz Pauels, als auch dem Organisator der Radparade wichtig: „Die Innenstadt ist nach wie vor für alle Verkehrsteilnehmer erreichbar“ – wenn auch nicht immer auf den gewohnten Wegen. „Aber alle Parkhäuser sind anfahrbar“, sagt Pauels.

Auf den Kapuzinerplanken wird der Radsalon seine Zelte aufschlagen, informieren Händler über neue Fahrradmodelle und Angebote. Entlang der Kunststraße entsteht eine Fahrrad-Mitmachwelt, können Besucher beispielsweise den „Hochradführerschein“ ablegen oder Lastenräder ausprobieren. Dazu gibt es den Gebrauchtradmarkt des (Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Clubs) ADFC und vieles andere mehr. Auf dem Paradeplatz locken Fahrradkünstler und eine Bühne in die Chill-Out-Area, auf dem Münzplatz im Quartier Q6/Q7 ist ebenfalls durch Aktionskünstler und Musik für Abwechslung gesorgt. „Wir haben insgesamt 25 Showacts“, zählt Projektleiterin Stefanie Reischmann auf. Dazu zählten auch die Spielangebote und Straßenkünstler, die in der Fressgasse ihre Zelte aufgeschlagen haben.

Radparade führt nach LU

In der verlängerten Jungbuschstraße (zwischen den H-, und G-Quadraten) findet sich das Kinderprogramm der Veranstaltung „Spielraum Stadt“, die in diesem Jahr ebenfalls in „Monnem Bike“ integriert ist. Um 17 Uhr startet auf dem Marktplatz die Radparade, die über eine Strecke von 18 Kilometern führt. „Wir verstehen uns als politisches Signal, dass es noch immer nicht genügend gut ausgebaute, sichere Radwege gibt“, sagt der grüne Stadtrat Gerhard Fontagnier, der die Demo mitorganisiert hat. Rund 1000 Radler werden sich über die Kurt-Schuhmacher-Brücke auf den Weg nach Ludwigshafen machen, dort eine Schleife drehen, um über die Konrad-Adenauer-Brücke zum Toulonplatz zurückzukehren, wo von 14.30 Uhr an gemeinsam mit dem Institut Francais Mannheim, das ebenfalls integrierte „Festival de la Musique“ stattfindet. Insgesamt eine runde Sache und eine Bereicherung für die Innenstadt , befindet Pauels.