Der international erfolgreiche Opernregisseur Friedrich Meyer-Oertel ist am 14. März im Alter von 84 Jahren verstorben. Am Mannheimer Nationaltheater werden bis heute seine Inszenierungen von „Die Fledermaus“ und „La Bohème“ gespielt und geschätzt.Von 1974 bis 1979 war Meyer-Oertel Oberspielleiter der Oper am Nationaltheater Mannheim, wie das Nationaltheater am Mittwoch im Nachruf berichtet.

An der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst hatte Meyer-Oertel (Jahrgang 1936) Komposition und Oboe und anschließend Theater- und Musikwissenschaft studiert. 1968 übernahm er die Leitung der Oper am Staatstheater Mainz und arbeite später in ähnlicher Funktion am Nationaltheater Mannheim, den Wuppertaler Bühnen und am Staatstheater Darmstadt.

In seiner Zeit in Mannheim inszenierte er unter anderem „Der Teufel von Loudon“ (Penderecki), „Bluthochzeit“ (Fortner), „Cardillac“ (Hindemith) und Lear (Reimann) und die Uraufführung von Wolfgang Rihms „Hamletmaschine“ (1987). Zu seinen bekanntesten Produktionen gehört „Der Ring des Nibelungen“ in Mannheim (1978/1979) und Wuppertal.

„Musiktheater stark geprägt“

Zwei seiner Inszenierungen gehören noch heute zum Repertoire in Mannheim: „La Bohème“ ( 1974) und „Die Fledermaus“ (1978), die Ende 2014 eine besondere Wertschätzung erfuhr. Denn für die Renovierung des 36 Jahre alten Bühnenbildes sammelten Mannheimer Bürgerinnen und Bürger mehr als 25.000 Euro, um die beim Publikum äußerst beliebte Inszenierung vor der Absetzung zu retten.

„Die Opernwelt verliert mit Friedrich Meyer-Oertel einen Künstler, der das Musiktheater in der Bundesrepublik stark geprägt hat“, würdigt Opernintendant Albrecht Puhlmann den einstigen Oberspielleiter. „Und wir sind glücklich, zwei dieser großartigen Produktionen noch immer im Repertoire zu haben. Durch La Bohème und Die Fledermaus wird er am Nationaltheater Mannheim unvergessen bleiben und auch kommende Generationen begeistern.“