Die Mannheimer Volkshochschule will die Pandemie endgültig hinter sich lassen. Das Thema Glück spielt im neuen Programm eine besondere Rolle.

Nach drei pandemiegeprägten Jahren sucht die Mannheimer Abendakademie das Glück. „Wir wollen auf dem Weg aus der Krise positive Akzente setzen“, sagt Sprecherin Frauke Kühnl. Dabei gehe es darum, das Selbstwertgefühl der Besucher mit verschiedenen Angeboten wieder zu stärken. „Ich glaube, das ist uns gelungen“, findet Geschäftsführerin Susanne Deß beim Blick auf das neue Semesterprogramm.

Das neue Magazin der Abendakademie beinhaltet einen Großteil der Kurse, Angebote und Veranstaltungen für die Monate von März bis September. „Aber das ist keine Rückkehr zum alten dicken Programmheft“, betont Deß. Vielmehr habe man das Magazin der vergangenen Jahre ein wenig aufgepeppt. Aber das gesamte Programm enthält die Programmzeitschrift nicht. „Im Heft sind 1500 Angebote aufgelistet. Im Internet liegen wir, Stand heute, schon bei 2759 Kursen und Veranstaltungen. Und ich rechne damit, dass bis zum Sommer noch 1000 weitere dazukommen“, so Deß. Unter der Rubrik „Neue Kurse“ sollen ständig die aktuellsten Angebote aufgelistet werden.

Ist Schokolade tatsächlich gesund?

Sie weiß dabei ein treues Publikum hinter sich. „Aktuell liegen wir bei den Anmeldezahlen auf dem Niveau von 2019, bei allerdings weniger Kursen als damals.“ Schon jetzt habe die Volkshochschule damit doppelt so viele Anmeldungen wie im vorherigen Jahr 2022. „Wir können uns bei den Teilnehmern, die uns auch über den Winter die Treue gehalten haben, nur bedanken“, so die Geschäftsführerin. Auch deshalb sei ab diesem März fast alles so wie vor der Pandemie. Fast, denn gerade hybride Vorlesungen haben sich bewährt.

Neben dem wie immer umfassenden Angebot an Sprach- und Gesundheitskursen soll es in diesem Semester aber drei Schwerpunkte mit Aktionstagen geben. Der erste ist bereits am Montag, 20. März. Am „Weltglückstag“ ist das Haus mit vielen Aktionen dem Glück auf der Spur. Mitsing-Karaoke, Lachyoga und Leckereien aus der Küche sollen im Stammhaus in U1 dazu beitragen. Einen Ansatz bietet dabei auch die Programmzeitschrift mit der Antwort auf die Frage, ob Schokolade tatsächlich glücklich macht. Die korrekte Antwort darauf lautet „Ja, aber ...“ Denn tatsächlich bilden die Inhaltsstoffe Kakao, Zucker und Tryptophan im Körper den Stimmungsaufheller Serotonin. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht.

Zweiter Schwerpunkt sind die Aktionstage „Style Dir Dein Leben“ am 21. und 22. April. Dabei gehe es nicht um Selbstoptimierung, sondern vor allem um die Anforderungen für ein selbstbestimmtes Leben. In der Aktionswoche „Female Spirit“ (15. bis 26. Mai) steht die Stärkung der Frau in der Gesellschaft im Mittelpunkt .