Die Zweitliga-Faustballer des TB Oppau sind bei ihrem Heimspieltag in Ludwigshafen-Edigheim leer ausgegangen. Das Team von Trainer Matthias Bog schlug sich aber gegen die beiden Aufstiegsfavoriten TSG Tiefenthal und TSV Karlsdorf richtig gut.

30 Zuschauer kamen am Samstagnachmittag in die Halle in Edigheim. Für Faustball ist das eine doch ordentliche Kulisse. Und sie wurden von der Oppauer Mannschaft auch nicht enttäuscht. Das TB-Team erwischte