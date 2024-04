Seit Dienstag, 2. April, werden die 16 und 17 Jahre alten Brüder Niklas und Jamie K. aus Ludwigshafen vermisst. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass sie sich in Frankfurt aufhalten könnten. Die Suche nach den Teenagern ist bislang aber erfolglos geblieben.

Beide Brüder werden von der Polizei identisch beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, schlank, blaue Augen und kurze blonde Haare. Sie waren mit Arbeitshosen bekleidet.

Bilder der Vermissten finden sich unter https://s.rlp.de/6B0eL (Niklas) und https://s.rlp.de/KpnMD (Jamie).

Zeugenhinweise an die Kriminalinspektion unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de. Sollten Sie die Vermissten sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.