In Rheingönheim hat ein 18-Jähriger laut Polizei am Sonntag gegen 2.30 Uhr zwei gleichaltrige Männer nach einem Streit mit einem Messer verletzt. Beide Angegriffene wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Eine Polizeistreife stellte den Täter in der Nähe des Tatorts und nahm ihn vorläufig fest. Seinem Begleiter gelang die Flucht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hierbei werde es auch um die konkreten Tatumstände und das Motiv gehen.