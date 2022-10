Der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen lädt am Reformationstag, Montag, 31. Oktober, zu einem zentralen Gottesdienst in die Apostelkirche (Rohrlachstraße 68, Hemshof) ein. Beginn ist 19 Uhr. Pfarrerin Kerstin Bartels leitet die Liturgie, die Predigt hält Dekan Paul Metzger. Die musikalische Gestaltung verantwortet Bezirkskantor Tobias Martin. Der Gottesdienst stellt Johann Sebastian Bachs Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“ ins Zentrum. Weitere Chöre und Choräle des Komponisten in der Besetzung für Chor und Orchester fließen in die Liturgie ein. Das musikalische Konzept ergänzen Lieder Martin Luthers, die von der Gemeinde gesungen werden. Neben der Protestantischen Bezirkskantorei Ludwigshafen und einem Kammerensemble auf historischen Instrumenten (Konzertmeister Peter Jutz) wirken einige Solisten mit. Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther seine Thesen verkündet, die zu einer Reformation (das ist Lateinisch und heißt „Umgestaltung“, „Erneuerung“) in der Kirche geführt haben und den Beginn der evangelischen Kirche bedeuten. Dies feiern evangelische Christen mit dem Reformationstag.