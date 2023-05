Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein breites Spektrum an Kunst, von klassischer Malerei über Keramik bis zu kinetischen Objekten kann man an diesem Wochenende im Mannheimer Kunstverein sehen: bei den 25. Mannheimer Galerientagen. Die Werke stehen für die Spannbreite dessen, was die Galerien in Mannheim und in der Rhein-Neckar-Region anbieten. Allerdings gibt es im Jubiläumsjahr nur noch neun Teilnehmer.

Mit Ernst Wilhelm Nay hängt einer der wichtigsten Maler der Nachkriegszeit ganz bescheiden in einer Ecke. „Artistenpaar“ heißt das detailreiche Werk aus dem Jahr 1946, das die Mannheimer