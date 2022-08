Mit fünf Videos rund ums Thema Wohnen in Deutschland wendet sich die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen besonders an Zugewanderte und nutzt die Filme außerdem für Unterrichtseinheiten in den Deutsch und Integrationskursen.

Die fünf bis zehn Minuten langen Videos informieren nach Angaben der Verwaltung über die Wohnungssuche, das Mieten, die Müllentsorgung, Hilfe bei Diskriminierungen sowie über die Themen Energiekosten und Energiesparen. Experten der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, der Mietervereine (Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer), der Wohnungsbaugesellschaft GAG, des Wirtschaftsbetriebs, der Abfallberatung und die Integrationsbeauftragte geben dabei ihr Wissen in Interviews weiter. In Spielszenen mit einem Darstellerpaar aus einem Deutschkurs werden Tipps veranschaulicht.

„Sehr gute Erfahrungen“

„Als Sozialdezernentin ist es mir wichtig, Menschen zu helfen, eine eigene Wohnung zu bekommen und diese dann auch mit allen Nebenkosten finanzieren zu können. Mit den Filmen der VHS wollen wir dazu einen Beitrag leisten“, sagt Beate Steeg (SPD). Angesichts der gestiegenen Strom- und Gaspreise empfiehlt sie insbesondere den Beitrag zu den Energiekosten. Die VHS zeigt die fünfteilige Videoreihe „Wohnen in Deutschland“ öffentlich auf ihrem Youtube-Kanal und nutzt die Filme in Deutsch- und Integrationskursen.

Die redaktionelle Bearbeitung der Filme sei in engem Austausch zwischen dem Regisseur Benjamin Wagener und dem Sprecher und Deutschdozenten Karl Park erfolgt, der berichtet: „Wir haben alle Filmsequenzen gemeinsam gesichtet, um die relevanten Textpassagen so herauszuarbeiten, dass die natürlich gesprochenen Interviews für Schüler mit unterschiedlichen Vorkenntnissen nicht überwältigend wirken. Bei der Verwendung im Unterricht habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.“

Diskussion angestoßen

Für die Teilnehmer eines Deutschkurses sei das Thema Mülltrennung besonders hilfreich und relevant gewesen. Außerdem handelte es sich um das aktuelle Kapitelthema im Kursbuch. Der Dozent zeigte den Film erst komplett und danach in Passagen, Vokabeln wurden herausgearbeitet und Verständnisfragen zu einzelnen Themengebieten gestellt. Es folgte eine Diskussion zum Thema in Deutschland und in den jeweiligen Heimatländern der Teilnehmer.

„Generell ist für Deutschlernende eine Einarbeitung in das entsprechende Thema notwendig, ebenso die Vorbereitung mit Vokabeln zum Filminhalt. Da zur Nachbereitung eine offene Diskussion angebracht ist, können die Filme in Kursen ab der Stufe B1 verwendet werden“, erläutert VHS-Mitarbeiterin Petra Paula Marquardt, die das ganze Projekt gesteuert und auch pädagogisch begleitet hat.

VHS-Leiterin Stefanie Indefrey ergänzt: „Gerne stellen wir die Lehrvideos allen zur Verfügung, Einzelpersonen genauso wie anderen Bildungseinrichtungen und freuen uns über eine rege Nutzung.“

Der Link zu den Videos

https://www.youtube.com/channel/UCRrbAsw7O4Id4kWM3otjeFg/videos oder https://bit.ly/3QbhN5n