Lernen, was die Welt zusammenhält, oder an Bastelstationen selbst kreativ werden – das können junge Forscher bei der Kinderuni der Hochschule und beim Ferienprogramm des Heinrich-Pesch-Hauses. Anmeldungen sind jetzt möglich.

„Urknall, Quarks und das, was die Welt zusammenhält“ heißt die letzte Vorlesung der Kinderuni in diesem Wintersemester. Die Physikerin Melanie Hoffmeister bringt Kindern zwischen acht und 13 Jahren dabei spielerisch die kleinsten Bausteine unserer Materie näher. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung der Hochschule Ludwigshafen am Mittwoch, 9. Februar, um 16.30 Uhr ist kostenlos. Nach der Anmeldung erhalten die Kinder beziehungsweise ihre Eltern den Zoom-Einwahllink per E-Mail. Im Sommersemester 2022 soll die Kinderuni-Reihe laut Hochschule fortgesetzt werden.

Los geht’s in den Osterferien

Ab Dienstag, 25. Januar, sind zudem Anmeldungen für das Kinderferienprogramm im Heinrich-Pesch-Haus (HPH) möglich. Die erste Kinderferienwoche findet laut HPH in den Osterferien vom 19. bis zum 22. April statt. Auf dem Programm steht dieses Mal „Mit Pluto und Planeta die Welt entdecken“. Bei diesem Angebot für Sechs- bis Zwölfjährige erforschen die Kinder naturwissenschaftliche Phänomene, sie experimentieren, basteln und arbeiten kreativ. Dasselbe Programm wird laut HPH auch in den Sommerferien wieder angeboten, und zwar gleich drei Mal: vom 8. bis zum 12., vom 15. bis zum 19. und vom 22. bis zum 26. August.

Zu Beginn der Sommerferien lädt die Familienbildung Sechs- bis Zwölfjährige außerdem ins „Kreativland“ ein. Das HPH in der Frankenthaler Straße verwandelt sich vom 25. bis 29. Juli und vom 1. bis 5. August in eine Kreativwerkstatt. Die Kinder werden dabei jeweils von 7.30 bis 17 Uhr betreut.

Angebot für die Jüngsten

Auch für Vier- bis Fünfjährige gibt es ein Angebot: „Willkommen im Miniland“. Die Kinder beschäftigen sich mit dem Thema Tiere, werden an Bastelstationen kreativ und führen laut HPH Experimente zu Wasser, Luft und Magnetismus durch. Das Miniland ist in der Woche vom 8. bis 12. und vom 15. bis 19. August von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet. Die Kinderferienwochen finden unter den dann geltenden Corona-Verordnungen statt.

Noch Fragen?

Anmeldeformulare für das Heinrich-Pesch-Haus ab 25. Januar im Netz unter www.familienbildung-ludwigshafen.de. Infos bei der Leiterin der Familienbildung, Jana Sand, unter Telefon 0621 5999-221 oder per Mail an sand@hph.kirche.org. Für die Kinderuni ist eine Anmeldung bis 2. Februar unter www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event möglich.